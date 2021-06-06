تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 43 للشهر الحالي يونيو 2021

تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري يرغب معظم المستفيدين في معرفته، فالكثير من التعاملات في المملكة العربية السعودية تسري بالتاريخ الهجري، مثل تقاضي إيجار المنزل أو غيرها من الالتزامات التي يتحملها المواطن السعودي، ويعد حساب المواطن من ضمن خطط الدولة نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لمواجهة ظروف المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادي على الجانب الفردي والمجتمعي، لذلك نقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري لعام 1442 من خلال الدفعة 43، والتي يتم في خلال أيام قليلة تحويلها إلى حسابات المواطنين.

تاريخ صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 43

كما هو الحال منذ بدء صرف الدفعة الأولى من حساب المواطن في عام 2017، يتم صرف دفعات حساب المواطن لكافة المواطنين السعوديين المستحقين في يوم 10 من كل شهر، فإذا وافق اليوم العاشر جمعة كان الصرف في يوم الخميس السابق الموافق 9 من الشهر الميلادي، بينما إذا وافق العاشر من الشهر يوم سبت فإن صرف حساب المواطن يتم في يوم الأحد الموافق 11 من الشهر الميلادي نفسه.

يتم صرف الدفعة 43 من حساب المواطن بمشيئة الله في يوم الأربعاء الموافق 10 من يونيو 2021، والذي يوافق هجرياً يوم 29 من شوال 1442 وقبل نهاية الشهر الهجري الجاري.

من المستحق لحساب المواطن من السعوديين؟

حساب المواطن هو عبارة عن منحة شهرية تعطيها حكومة المملكة العربية السعودية عبر التسجيل في موقع حساب المواطن بشكل رسمي، ولكن يتم إعطاء تلك المنحة الشهرية لبعض الفئات دون غيرهم من السعوديين، والفئات المستحقة للدعم هي: