خطوات إدخال رغبات النقل نظام فارس 1442 نظام الخدمة الذاتية وزارة التعليم

خطوات إدخال رغبات النقل نظام فارس، يستقبل نظام فارس عملية إدخال رغبات التحويل الداخلي والخارجي للمعلمين المتقدمين للحركة للعام 1442-1443، وفق الآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية وتعميمها على إدارات التربية والتعليم، اعتباراً من فتح باب التسجيل. ومرحلة التحقق من البيانات، إلى الإجراء الذي سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر شوال 6 يونيو 2021، للسماح بتسجيل الرغبات وفقًا للضوابط والقواعد التي تضعها الوزارة لمن يرغب. للتقدم للحركة هذا العام. أوضحت وزارة التربية والتعليم أسعار التذاكر وأسعار التذاكر وأسعار البيع حتى الثاني من شهر ذي القعدة 1442. ويمكن إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي بحد أقصى عشرون رغبة.

ويمكن للراغبين في التحويل أن يكتفوا بتسجيل رغبة واحدة، وذلك ضمن إجراءات المرحلة الثانية من حركة النقل، مع احترام التواريخ التي تم اعتمادها في الجدول المعلن خلال مرحلة افتتاح التقديم الإلكتروني.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

أعلنت الوزارة عن إمكانية طلب تحويلات داخلية أو خارجية عبر نظام فارس الإلكتروني، حيث تم تفعيل طلب التحويلات الداخلية في النظام ليتمكن جميع المعلمين الذين يشغلون وظائف في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية من تقديم طلبات التحويل من مدرسة إلى أخرى عبر نظام فارس، بموجب الشروط يجب أن يكون لدى المتقدمين طلب التقديم، ويجب التحقق من بيانات المعلم الذي يرغب في طلب التحويل الداخلي، لأنه يتم إلغاء طلب التحويل الداخلي في حالة حدوث خطأ في البيانات المدخلة في النظام، لذلك من الممكن طلب نقل داخلي عبر المواقع الإلكتروني لنظام فارس.

خطوات إدخال رغبات النقل نظام فارس

يستطيع كل المعلمين الذين يرغبون في التسجيل في حركة النقل المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لعام 1442 تسجيل رغباتهم من خلال نظام الخدمة الذاتية، وهو النظام الإلكتروني للمعلمين في الوظائف التعليمية بالمملكة ، ولكي يقوم المعلم بإدخال رغباته من خلال نظام فارس يجب عليه إنشاء حساب في النظام ومن ثم اتباع أهم الخطوات: