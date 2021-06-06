الموت يغيب المخرج السوري محمد فردوس أتاسي

نعت وزارة الإعلام السورية ونقابة الفنانين السوريين المخرج محمد فردوس أتاسي الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 79 عاما في أحد مستشفيات دمشق.

كما نعاه عدد من الفنانين السوريين الذين تتلمذوا على يديه وعملوا معه على مدى سنوات مثل الممثل أيمن زيدان والممثلة سلاف فواخرجي والممثل أحمد الأحمد.

ولد أتاسي في حمص عام 1942 وتخرج في المعهد العالي للفنون في براغ عام 1970 وتميزت أعماله بالتركيز على القضايا الاجتماعية والإنسانية.

قدم أول أعماله المسرحية (الغرباء لا يشربون القهوة) في افتتاح مهرجان دمشق المسرحي عام 1971 قبل أن ينضم للتلفزيون العربي السوري في العام التالي.

أخرج عشرات المسلسلات التلفزيونية الناجحة على مدى نحو خمسة عقود مثل (الدروب الضيقة)و(العروس) و(المحكوم) و(ياقوت) و(مذكرات عائلة) و(ثلوج الصيف) و(تمر حنة) و(اللوحة السوداء) و(الهروب إلى القمة) و(الوردة الأخيرة) و(وطن حاف).

عمل أتاسي مدرسا في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لأكثر من عشر سنوات وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات الفنية في براغ والقاهرة وتونس والمنامة كما حصل على جوائز محلية وعربية عن أعماله المتميزة.