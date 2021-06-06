جدة - نرمين السيد - كما نقلت عن مصادر محلية قولها إن القرية تعرضت لاعتداء جديد، استولى خلاله المهاجمون على المواشى ومواد غذائية.
وفى وقت سابق قال مصدر لوكالة "نوفوستى" الروسية، إن حوالى 100 شخص قتلوا نتيجة هجوم مسلح استهدف إحدى القرى شمالى بوركينا فاسو، وأن مسلحين مجهولين هاجموا صباح السبت منازل القرويين واختفوا بعد دقائق معدودة.
ووفقا لتقارير إعلامية فقد أسفر الهجوم أيضا عن جرح عدد من الأشخاص، دون صدور أى بيان رسمى عن عدد المصابين.
وتعانى المناطق الشمالية على حدود النيجر ومالى، أكثر من غيرها من هجمات المسلحين المنتمين لتنظيمى "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، ودفعت هجماتهم المتكررة منذ عام 2015 السلطات إلى إخلاء عدد من القرى الواقعة فى هذه المناطق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على إحدى قرى بوركينا فاسو إلى 160 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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