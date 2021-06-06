ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على إحدى قرى بوركينا فاسو إلى 160

جدة - نرمين السيد - كما نقلت عن مصادر محلية قولها إن القرية تعرضت لاعتداء جديد، استولى خلاله المهاجمون على المواشى ومواد غذائية.

وفى وقت سابق قال مصدر لوكالة "نوفوستى" الروسية، إن حوالى 100 شخص قتلوا نتيجة هجوم مسلح استهدف إحدى القرى شمالى بوركينا فاسو، وأن مسلحين مجهولين هاجموا صباح السبت منازل القرويين واختفوا بعد دقائق معدودة.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد أسفر الهجوم أيضا عن جرح عدد من الأشخاص، دون صدور أى بيان رسمى عن عدد المصابين.

وتعانى المناطق الشمالية على حدود النيجر ومالى، أكثر من غيرها من هجمات المسلحين المنتمين لتنظيمى "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، ودفعت هجماتهم المتكررة منذ عام 2015 السلطات إلى إخلاء عدد من القرى الواقعة فى هذه المناطق.