عاجل.. داعش غرب إفريقيا يعلن وفاة زعيم جماعة بوكو حرام

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام غربية، تحدثت فى 22 مايو الماضى، عن قتل أبو بكر شيكاو، زعيم تنظيم "بوكو حرام"، وفقا لمكالمات هاتفية اعترضتها أجهزة استخبارات غربية وإفريقية ومذكرات مخابرات داخلية اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ولكن ذلك دون تأكيد رسمى حكومة أو من التنظيم الإرهابى.

وأكد 5 مسؤولين نيجيريين وفاة شيكاو، علماً أن الجيش النيجيرى أعلن بالخطأ وفاته ثلاث مرات على الأقل من قبل، لكن هذه المرة أكدوا أنه فجر سترة ناسفة خلال مواجهات مع متمردين منافسين له لتفادى أسره.

واشتهر شيكاو باختطاف ما يقرب من 300 تلميذة من بلدة شيبوك فى نيجيريا فى الليلة التى سبقت امتحاناتهم النهائية، وهو الاختطاف الذى أشعل شرارة حركة "أرجعوا لنا فتياتنا" على مستوى العالم.