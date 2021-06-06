لندن ـ د.ب.أ: أثبتت دراسة حديثة في بريطانيا أن إغلاق المدارس أثناء وباء كورونا تسبب في فجوات معرفية أكبر بين طلاب المدارس الابتدائية المنتمين إلى الأسر الفقيرة مقارنة بالآخرين. وقال جون أندروز مؤلف الدراسة وعضو معهد سياسة التعليم الذي أجرى البحث نيابة عن حكومة المملكة المتحدة: “لقد عانى هؤلاء الطلاب من خسائر تعليمية أكبر من أقرانهم الأكثر ثراء، مما يهدد بتوسيع الفجوة التعليمية بصفة عامة”. ويتم احتساب خسائر التعليم في التقييم على أنها أشهر دراسية ضائعة، يقل فيها مستوى استفادة التلاميذ عن التوقعات مقارنة بالسنة الدراسية العادية. وصنف العلماء أولئك الذين يتناولون وجبات مدرسية مجانية على أنهم أطفال من خلفيات فقيرة. في حين تأخر طلاب المدارس الابتدائية العاديون بمعدل 7ر2 شهر في الاستفادة من مقرر الرياضيات واستيعابه و2ر1 شهر في المطالعة خلال النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني، بينما تأخر التلاميذ الأكثر فقرا بمعدل 3ر3 شهر (في مادة الرياضيات) و6ر1 شهر (في المطالعة).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التلاميذ الفقراء فـي إنجلترا تعرضوا للتهميش بصورة أكبر خلال «كورونا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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