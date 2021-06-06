الحريري يطالب الحكومة اللبنانية بتسديد حصتها المالية للمحكمة الخاصة

بيروت ـ وكالات: طالب سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، الحكومة اللبنانية “بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية” للمحكمة الخاصة بلبنان كما دعا المجتمع الدولي “إلى تحمل مسؤولياته”.

كانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقد توقف المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو إذا لم يتم حل مسألة التمويل.

وقال بيان أصدره مكتب الحريري إن إغلاق المحكمة قد يوقف عملها الذي يعد حاسما لوضع نهاية للاغتيالات السياسية في لبنان.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.

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