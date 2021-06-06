وزير الصحة البريطانى: متحور كورونا دلتا قد يؤجل رفع قيود الفيروس

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك إن صيغة "دلتا" من متحور كورونا التى تنتقل عدواها بسرعة فى المملكة، أكثر قابلية للانتشار بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالمتحورات الأخرى فى البلاد.





وأقر مات هانكوك، اليوم الأحد، بأن الزيادة فى حالات الإصابة بـ"دلتا" قد تؤخر خطة الحكومة لرفع معظم قيود الإغلاق المتبقية فى 21 يونيو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أنه لن يستبعد استمرار الإجراءات مثل وضع الكمامات فى الأماكن العامة، والعمل من المنازل حيثما أمكن.

وتراجع التفاؤل بأن بريطانيا قادرة على القضاء على الجائحة فى الأسابيع الماضية، بسبب القلق المتزايد من انتشار العدوى مرة أخرى بسبب سلالة "دلتا".

وسجلت السطات أكثر من 12.400 إصابة بـ"دلتا" حتى الآن فى المملكة المتحدة.

كما سجلت الجمعة 6.238 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل منذ أواخر مارس، وانخفض العدد يوم السبت إلى 5.765 حالة.

وقالت السلطات اليوم الأحد إنها ستبدأ فى تقديم لقاح كورونا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما اعتبارا من هذا الأسبوع على أمل أن يسهم ذلك فى مكافحة التصاعد المتجدد فى الإصابات.