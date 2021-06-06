مشكلة فنية بطائرة نائبة بايدن تضطرها للعودة فى أول زيارة خارجية لها

جدة - نرمين السيد - عادت نائب الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، إلى قاعدة أندروز العسكرية المشتركة، بعد أن واجهت طائرتها "مشكلة فنية"، وفقًا للمتحدثة الرئيسية باسم هاريس وكبيرة مستشاريها سيمون ساندرز.





وحسمبا أفادت شبكة "CNN" الأمريكية، أضافت المتحدثة: "إنها مشكلة فنية. لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة". وقالت تقارير من على متن الطائرة "Air Force Two": "كانت هناك ضوضاء غير عادية جاءت من جهاز الهبوط عندما أقلعنا ولكن الهبوط فى قاعدة أندروز المشتركة كان طبيعيًا تمامًا". وبحسب الشبكة الأمريكية، كانت هاريس فى طريقها إلى مدينة جواتيمالا.

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