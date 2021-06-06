فيديو.. عبير موسى تفقد الوعى فى اعتصام تحرير برلمان تونس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، كانت عبير موسى ومناصرين للحزب الدستورى الحر، قد بدأوا السبت، اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان التونسى، للمطالبة برحيل تنظيم الإخوان عن البرلمان، خاصة رئيسه راشد الغنوشى، المنتمى للتنظيم.

ونشر نائب مجلس نواب الشعب عن الحزب الدستورى الحر، وسام الشعرى، اليوم الأحد، مقطع فيديو على صفحته فى فيسبوك، ليوثق حالة موسى، بعد أن تم إجلاسها على كرسى وإحضار طاقم طبى لمتابعة حالتها، إثر فقدانها الوعى.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن موسى فقدت الوعى بعد أن اضطرت إلى الاعتصام فى ساحة باردو أمام مقر البرلمان، فى العراء وتحت آشعة الشمس، لأن عناصر الأمن منعوا المتواجدين من نصب الخيام.

وكانت موسى قد تعرضت لحادث آخر قبل يوم، خلال مشاركتها فى الاعتصام، إذ سقطت فى "نافورة" المياه بساحة باردو، خلال محاولتها تجاوز الحاجز الأمنى للتوجه نحو مبنى البرلمان، مما أدى لحالة احتقان فى صفوف أنصارها المتجمعين قبالة مبنى البرلمان.