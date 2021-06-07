رابط وخطوات تسجيل رياض الأطفال 2021 جميع المحافظات

تسجيل رياض الأطفال 2021 يبحث الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن الطريقه الصحيحة التي تستخدم في عملية التسجيل بالحضانات للعام الدارسي الجديد وذلك لأن يقوم الأباء بالتقديم لإبنائهم في العام الدراسي الجديد وخاصة بعد ما قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل لجميع الأطفال في جميع المحافظات.

تسجيل رياض الأطفال 2021

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية بإنشاء موقع إلكتروني علي شبكة الأنترنت لتسجيل الأطفال علية في مرحلة رياض الأطفال الموجودة في مختلف المدارس بجمهورية مصر العربية وذلك لأن يتم التسهيل علي أولياء الأمور أثناء التقديم حيث يساعدهم ذلك في التقليل من الزحام وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا في مصر وأيضاً في ظل تطور الوزارة وإدخال الكثير من الخدمات الإلكترونية.

شروط التقديم في الحضانات 2021

قامت وزارة التربية والتعليم بوضع عدة شروط يجب إن تتوافر وذلك حتي تنظم عملية التسجيل هذا العام في الحضانات الحكومية وتكون هذه الشروط في النحو التالي:

يجب إن لا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات في شهر أكتوبر المقبل.

إن لا يزيد عمر الطالب عن ستة سنوات في شهر أكتوبر.

يجب إن يكون الحضانة المقدم لها الطالب في المنطقة الجغرافية التابعة له.

يشترط إن يكون الطالب لة القدرة الصحية والعقلية علي الدراسة.

يتم قبول الطفل في رياض الاطفال بعد اجتياز القبول في المقابلة الشخصية.

رابط تسجيل رياض الأطفال 2021

يتم التسجيل لجميع الطلاب في كافة محافظات جمهورية مصر العربية إلكترونياً ويتم التسجيل عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: