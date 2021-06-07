سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy A22 5G رسميا بسعر 230 يورو

سعر ومواصفات هاتف Galaxy A22 5G كلمات بحث تنتشر على جميع متصفحات الويب، وهذا بسبب أن الهاتف من أحدث إصدارات شركة سامسونج للهواتف الذكية، وبالتالي فإن الكثير يحب أن يعرف جميع التحديثات والتطويرات التي قامت بها الشركة في هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Galaxy A22 5G الداخلية

● عند البحث عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي A22 5G، وجد أن تم تصميم هذا الهاتف بمعالج dimensity 700 من أجل أن يحاكي شبكات الجيل الخامس 5 جي.

● بجانب أن هذه الهواتف تم تنفيذها لتحتوي على العديد من الذاكرات العشوائية، التي تبدأ سعتها من 4 جيجا بايت وتمر بذاكرة سعتها 6 جيجا بايت وتصل إلى أعلى سعة وهي 8 جيجا بايت.

● بجانب وجود ذاكرة تخزين داخلية تحمل سعتين وهما 64 جيجابايت و128 جيجا بايت، يتم توفير أحدهما بداخل الهاتف بحسب نوع إصداره هذه الذاكرة قابلة للزيادة من خلال microsd.

● أما بالنسبة لبطارية الهاتف فهي تعمل بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة الواحدة، ويمكن شحنها بأقصى سرعة تصل إلى 15 واط.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي A22 5g الخارجية

● يتميز هذا الهاتف بأنه مصمم بشاشة lcd يصل حجمها إلى 6.6 بوصة.

● هذه الشاشة مدعمة بإمكانية عرض تصل إلى 1080 بكسل+ وقابلة للتحديث بمعدل 90 هرتز في الثانية الواحدة.

● تحتوي الشاشة على مكان مخصص للكاميرا سيلفي يأخذ حرف v.

● أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي ثلاثية تحتوي على مستشعر تصل جودته ودقته إلى 48 ميجا بيكسل.

● بجانب وجود مستشعر آخر يحتوي على زوايا واسعة متصلة بمستشعر تصل دقته إلى 5 ميجابيكسيل من أجل عرض الصور.

كما أن هذه الكاميرا قادر على التصوير لأبعد نقطة دون تشويش بدقة تصل إلى 8 ميجا بيكسل، وهذا ما يجعل سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي A22 5g الاختيار الأمثل.

● يوجد به خاصية قفل شاشة الهاتف باستخدام البصمة.

● يوجد منها الكثير من الألوان التى تتمثل فى الأبيض والبنفسجي والأخضر والرمادي.

سعر ومواصفات هاتف Galaxy A22 5G

يوجد هذا الهاتف في الأسواق بسعر 230 يورو أي 4300 جنيه مصري.