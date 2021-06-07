رابط وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يونيو 2021

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يونيو 2021 يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية والمسجلون في منحة العمالة المؤقتة الخاصة بوزارة القوي العاملة في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يقومون بالحصول علي نتيجة هذه المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة يونيو 2021

منحة وزارة القوي العامة هي نوع من ضمن أنواع المساعدات المالية التي قامت وزارة العاملة في مصر بتوفيرها للعمالة المؤقتة بعد توقف العمل في مصر نتيجة لإنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك لأن يقوم ذلك بمساعدتهم بشكل كبير علي تحسين حالتهم المادية وتوفير دخل إضافي لهم بجانب الدخل الذين يحصلون علية من الأعمال البسيطة، ويتم صرف هذه المنحة لجميع المسجلون بقيمة 500 جنية ويستمر الصرف لمدة ثلاث أشهر من تاريخ التسجيل أي يحصل العامل علي 1500 جنية مصري.

طريقة التسجيل في منحة القوي العاملة

يمكن إن تقوم بعملية التسجيل في منحة وزارة القوي العاملة عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الأنتقال إلي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة علي شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية للموقع التسجيل في المنحة.

إدخال الاسم بالصيغة الرباعية.

بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم القومي للمستفيد في المكان المخصص له.

تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك تدخل تاريخ الميلاد.

كتابة عنوان المنزل بالتفصيل الدقيق.

اختيار نوع وطبيعة العمل والمهنة التي يعمل بها العامل.

بعد ذلك تقوم بمراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يونيو 2021

خصصت وزارة القوي العاملة خدمة إلكترونية لجميع المسجلون في المنحة وذلك لأن يستطيعون الاستعلام عنها بخطوات بسيطة حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: