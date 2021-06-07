نتائج التحصيلي ، يترقب طلبة وطالبات الثانوية العامة ، في السعودية معرفة الدرجة التي حصل عليها في التحصيلي، حيث أنها تعد المعيار الأساسي في تحديد رغبات الطلبة والطالبات في القبول بالجامعات.

وقد أدي إعلان الجامعات، عن فتح القبول والتسجيل أمام الطلاب في الكليات الجامعية المختلفة، إلى أرباك الطلاب، حيث أنهم لا يمكنهم التسجيل، إلا بعد معرفة نتائج التحصيلي.

رابط نتائج التحصيلي 1442 برقم الهوية فقط:-

للحصول على نتائج التحصيلي هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلبة والطالبات اتباعها لمعرفة النتيجة وذلك وفق الخطوات الآتية:-

الدخول على الملف الخاص بالطالب على موقع المركز الوطني للقياس.

اختيار النتائج.

تحديد نوع الاختبار.

الضغط على زر بحث.

كذلك فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عن إتاحة الاستعلام عن النتيجة عبر استخدام تطبيق توكلنا كما يلي:-

القيام بالدخول على تطبيق توكلنا برقم الهوية.

يتم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية ، حيث يظهر إشعار يحتوي على نوع الاختبار والنتيجة.

أهمية اختبار التحصيلي لطلاب الثانوية العامة:-

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن أهمية التحصيلي تكمن في قياس ما استوعبه الطالب خلال الدراسة على مدار السنوات الثلاث الدراسية ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة:-

من الصف الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي.

قياس مدي الاستيعاب في التخصصات النظرية والتخصصات العلمية.

توزع أسئلة التحصيلي على مدار ما درسه الطالب في الثلاث سنوات وذلك كالتالي:- الأسئلة بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي. باقي الأسئلة من الصف الثاني الثانوي بنسبة 30%، ثم الصف الأول الثانوي بنسبة 20%. تكون مدة الاختبار ساعتان مقسم إلى 5 أقسام، وقت كل قسم 25 دقيقة.



مواعيد القبول بالجامعات في السعودية:-

من الأشياء التي تجعل الطلاب في المملكة في ترقب لمعرفة درجة التحصيلي، هو القبول الموحد بالجامعات، حيث سوف يبدأ القبول الموحد بالجامعات الحكومية بالرياض والكليات التقنية من تاريخ 24/11 إلى 30% بالنسبة للطلبة، ومن 25/11 إلى 1/12 للطالبات أما بالنسبة لباقي الجامعات فتواريخ التقديم كالتالي:-

الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران من3/11 إلى 8/11.

أم القرى من 1/11 إلى 27/11.

نجران من 23/11 إلى 29/11.

الملك خالد من 2/12 حتى 18/12.

كذلك فقد أعلنت الكليات العسكرية في المملكة. عن تلقى طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، بشرط أن يكون دخل هؤلاء الطلاب اختبارات التحصيلي. والقدرة المعرفية. واللذان يتم اجراؤهما بمعرفة المركز الوطني للقياس، حيث تشترط أغلب هذه الكليات الحصول على درجة لا تقل عن 70% في التحصيلي، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج خاصة للمرحلة الأولي منه خلال الساعات القليلة المقبلة.