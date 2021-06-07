مقتل العشرات في اشتباكات بولاية جنوب دارفور السودانية

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن نحو 36 شخصا قتلوا وأصيب 32 آخرون في اشتباكات بولاية جنوب دارفور السودانية.
وأوضحت الوكالة أن أعمال العنف وقعت بين أفراد من قبيلتي الفلاتة والتعايشة في منطقة أم دافوق. وقال أحد السكان إن القتال وقع السبت بسبب نزاع على أرض.
وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي.
كانت قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد توقفت عن القيام بدوريات في الأول من يناير قبل انسحابها، وتعهدت القوات الوطنية السودانية بتأمين دارفور مكانها.
وخفّت حدة الصراع الذي دارت رحاه في دارفور منذ عام 2003، لكن ما زال هناك 1.5 مليون شخص نازحين، وأصبح اندلاع أعمال العنف أكثر شيوعا منذ العام الماضي.
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