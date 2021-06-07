رئيس كوريا الجنوبية يعتذر بعد مقتل ضابطة بسبب اعتداء جنسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قدم الرئيس الكورى الجنوبى اعتذارا، اليوم الأحد، عن مقتل ضابطة فى سلاح الجو الكورى بعد اعتداء جنسى من قبل زميل لها.

اعتذار مون جاء فى خطابه بمناسبة "يوم الذكرى"، قائلا: "أعتذر للمواطنين عن مثل تلك الممارسات السيئة فى الثكنات العسكرية التى أدت إلى الموت المأساوى والمجحف".

وفى خطابه أيضا تعهد الرئيس الكورى بتحسين ما وصفها بـ"الممارسات السيئة"، مع الجنود، مشيرا إلى تقارير إعلامية تتحدث عن سوء مستوى الوجبات المقدمة إلى الجنود.

يشار إلى أن الرئيس الكورى الجنوبى، كان قد قبل استقالة قائد القوات الجوية، الجمعة الماضية، بسبب قضية الاعتداء الجنسى على الضحية، التى وجدت ميتة فيما يبدو أنه حادث انتحار فى مقر إقامتها الرسمى فى أواخر مايو، بعد 3 أشهر من تعرضها لاحتكاك جسدى غير مرغوب فيه، من قبل زميل لها من نفس الرتبة فى سيارة جمعتهما ليلًا، ويُزعم أن كبار الضباط حاولوا التستر على القضية.

وقد صرح مسؤول فى المكتب الرئاسى الكورى بأن قرار مون السريع يمثل "إرادته الحازمة" على إتمام الإجراءات ذات الصلة فى أسرع وقت ممكن.

وأمر الرئيس الكورى الجنوبى، مون الخميس الماضى، ​​بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن الواقعة، بما فى ذلك كبار القادة والمسؤولين.