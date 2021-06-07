سفارتا أمريكا وبريطانيا تدينان المحرقة الحوثية فى محافظة مأرب اليمنية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى لدى اليمن كاثى ويستلى، فى تغريده نشرها الحساب الرسمى لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن عبر تويتر "نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستى لتدمير محطة الوقود فى مأرب، الأمر الذى تسبب فى قتل وجرح مدنيين، ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحى بطائرة بدون طيار"، مضيفةً أنهُ يجب أن ينتهى هذا العنف غير الإنسانى.

ووصف السفير البريطانى لدى اليمن، ميشيل آرون فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمى فى موقع تويتر الجريمة بـ"المروعة"، وقال: "‏أنباء مروعة عن انفجارات فى محطة بترول فى مأرب خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين".

وأضاف آرون: يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم فى مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة.