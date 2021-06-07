جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى لدى اليمن كاثى ويستلى، فى تغريده نشرها الحساب الرسمى لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن عبر تويتر "نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستى لتدمير محطة الوقود فى مأرب، الأمر الذى تسبب فى قتل وجرح مدنيين، ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحى بطائرة بدون طيار"، مضيفةً أنهُ يجب أن ينتهى هذا العنف غير الإنسانى.
ووصف السفير البريطانى لدى اليمن، ميشيل آرون فى تغريدة نشرها على حسابه الرسمى فى موقع تويتر الجريمة بـ"المروعة"، وقال: "أنباء مروعة عن انفجارات فى محطة بترول فى مأرب خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين".
وأضاف آرون: يجب على الحوثيين إيقاف هجومهم فى مأرب والانخراط بجدية مع الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارتا أمريكا وبريطانيا تدينان المحرقة الحوثية فى محافظة مأرب اليمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.