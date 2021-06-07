تكريم المتميزين في مؤسسة حمدان بن راشد التعليمي، أقامت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم التعليمية حفل الأداء التعليمي للمتميزين أمس السبت الموافق 5 يونيو، وهو الحفل الأول الذي عقدته بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المؤسس للمؤسسة، وقد تم تكريم 98 من الطلاب المتميزين خلال الحفل، وكان من المقرر عقد هذه الحلقة في أبريل الماضي، وقد قام حسين الحمادي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بإلقاء الكلمة الرئيسية خلال الحفل، وهي الكلمة التي أعدها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله – الذي أولى الكثير من الاهتمام لتعزيز عملية التعليم، ونشر ثقافة التميز والموهبة والابتكار.

حفل تكريم المتميزين بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم

عقدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم حفلها أمس في غياب مؤسسها الشيخ حمدان – رحمه الله – الذي بذل جهد كبير في تنمية الابتكار والموهبة لى الطلاب وأصحاب المواهب بصفة عامة، لذا لم ينسى المشرفين على الحفل هذا الجهد، حيث قاموا بعرض فيديو وصور لأهم إنجازات وجهود الشيخ على مستوى العالم التي أصبحت منارة لكافة المهتمين بتنمية المهارات والقدرات، ودورها الرائع في دعم العلم والثقافة في الدولة، ورفعة الوطن، ويعد حفل تكريم المتميزين لهذا العام تتويجا لما تبذله المؤسسة وتحقيق لرؤية الشيخ حمدان بن راشد الذي سعى لها طوال 23 عاما منذ إنشاء المؤسسة.

الدورة 23 لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم

قامت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم بتكريم 98 فائز خلال الدورة 23، منهم 79 فائز على مستوى الإمارات، بينما بلغ عدد الفائزين في جائزة المؤسسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 16 فائز، أما عدد الفائزين بجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي 3 بحوث ( 2 من جمهورية مصر العربية، 1 من المملكة العربية السعودية).