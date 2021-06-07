الإمارات للتعليم تنتهي من رصد درجات التقييم التكويني ، أوصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جميع إدارات التعليم الحكومي والخاص إلى ضرورة الانتهاء من رصد درجات التقويم التكويني للفصل الدراسي الثالث بنهاية دوام غدا الإثنين الموافق 7 يونيو، واستكمال درجات الفصل الدراسي الأول والثاني، وكذلك كافة التقييمات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث لمواد المجموعة B من المشاريع، حتى يتمكن القائمين من تصنيف المشاريع ورفع الدرجات على نظام المنهل نهاية الأسبوع الجاري.

ملاحظات حول درجات الفصل الدراسي الأول والثاني

قام قسم التقييم والامتحانات بتوضيح عدة نقاط بشأن درجات الفصل الدراسي الأول والثاني، وكيفية تفعيل الخانات لرفعها على نظام المنهل، حيث أكدت على الإدارات ضرورة اتباع الآتي:

في حالة وجود درجات للطالب في نهاية الفصل فقط، ولا توجد درجات في التفاصيل فهذا نتيجة للنقل أو التسجيل عند رصد درجات الفصل التالي، حيث يفضل عدم رصد الدرجات في فترة التقييم وفي نهاية الفصل.

في حالة وجود نقص في درجات مادة اللغة الإنجليزية فهذا دليل اختلاف مستوى الطالب عند انتقاله من فصل لآخر أو من مدرسة لأخرى.

في حالة اكتشاف نقص في الدرجات يتم تحويل الحالات للدعم الفني، حيث يتم حل ذلك دون اتخاذ إجراء من المدرسة على أن ينتهي ذلك يوم الأحد.

مهمة رصد الدرجات تستند إلى المعلمين، أما إعتماد الدرجات من اختصاص مدير المدرسة ومساعد المدير.

تعديل نظام تسجيل درجات الفصل الدراسي الثالث

قام دائرة التعليم والمعرفة بإرسال تعميم إلى المدارس الخاصة بضرورة إدخال درجات الطلاب في الفصل الدراسي الثالث في خانة الدرجات النهائية على اعتبار أنها الدرجة النهائية في بطاقة الدرجات، وذلك بداية من الفصل الدراسي الجاري، بالإضافة إلى إدخال درجات الطلاب في نهاية كل فصل حسب نظام الفصول الدراسية المعتمد في المدرسة.