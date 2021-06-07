أنشطة لا منهجية للطلاب في العام الدراسي الجديد 2022 اجتمع مجلس إدارة التعليم مؤسسة التعليم للإمارات مع وزير الدولة لشؤون التعليم العام ورئيس مجلس إدارة المؤسسة جميلة المهيري أول أمس عبر اجتماع افتراضي لبحث طرق تطوير آلية عمل المؤسسة، ودعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم المدرسي في القطاع الحكومي، مما يحقق ممارسات تعليمية أفضل قادرة على تطوير أداء الطلاب وتطوير مستواهم التعليمي والأكاديمي، حيث شدد مجلس الإدارة على ضرورة وضع خطة للعام الدراسي الجديد تعمل على الارتقاء بحياة الطلاب عن طريق تقديم أنشطة لا منهجية تحقق التوازن بين عملية التعليم والتحصيل.

اجتماع افتراضي لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم

أكد اجتماع مدير إدارة التعليم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أهمية دور المعلم في العملية التعليمية، والعمل على جذب الكفاءات التربوية في مختلف التخصصات العلمية لضمان جودة مخرجات التعليم، كما ناقش الاجتماع واقع منظومة التعليم المستمر المتكامل وضرورة مدها بمقومات الريادة التي يجعلها قادرة على تحقيق الأهداف والرسالة التي تسعى إليها، وقد حضر الاجتماع أفراد عدة مثل: رئيس دائرة الثقافة والسياحة، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الاقتصادية، وغيرهم.

توفير اللقاح في المجتمع التربوي

أصبح تلقي اللقاح في أى دولة من الضروريات للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين، ويعتبر المجتمع التربوي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، لذا حرص مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم على مناقشة ذلك خلال الاجتماع لمعرفة نسبة الإقبال على تلقي اللقاح من قبل الطلاب والمعلمين والمشرفين على العملية التعليمية موضحا الجهود المبذولة لتوفير هذه اللقاحات، والخطة الموضوعة لتوسيع عملية تلقي اللقاح لتشمل أكبر عد ممكن وفقاً لإرشادات وتوجيهات الجهات المختصة.