أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد منصور

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة محمد منصور
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن محمد منصور، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد الوهباني، في برقية العزاء التي بعثها إلى شهاب محمد بن محمد منصور وإلى عبدالملك محمد احمد منصور وآل منصور كافة، بمناقب ومواقف الفقيد الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.
وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن التعازي الحارة لأسرة الفقيد في مصابهم الجلل.. سائلاً المولى – عز وجل- ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
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