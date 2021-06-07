موعد عيد الأضحى 1442 -2021 .. أول أيام شهر ذي الحجة وتاريخ وقفة عرفات

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عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 2021-1442، ينتظر المسلمون في كل مكان بالعالم، مناسبة مميزة وأيام روحانية ومباركة، وهي موسم الحج الذي يحمل أياماً مختلفة عن بقية السنة، لذلك يرغب الكثير بمعرفة أول أيام شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وتاريخ عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 الموافق 2021 ميلادياً.

موعد عيد الأضحى

وبالعادة تتفق الدول العربية والإسلامية بموعد هذا العيد، حيث يتم تحديده من قبل المملكة العربية السعودية التي تقود موسم الحج في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن هذه المواعيد بعد رؤية هلال ذي الحجة في يوم التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة، وبناء عليه يتحدد موعد عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 1442/ 2021 فلكياً

أما فلكياً فقد أوضحت الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد عيد الأضحى 2021، هو يوم 10 ذي الحجة الموافق الثلاثاء 20 يوليو، ولكن سيتم تأكيد هذا الموعد بالرؤية الشرعية للهلال والتي ستعلن نتائجها من قبل المحكمة العليا بشكل رسمي، ووفقاً للحسابات الفلكية يبدأ شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، وعليه تكون وقفة عرفات الموافق 9 ذو الحجة الموافق يوم الإثنين 19 يوليو القادم.

إجازة عيد الأضحى 2021 -1442 في مصر والسعودية

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد بداية إجازة عيد الأضحى في السعودية بعد دخول شهر ذي الحجة، حيث من المتوقع أن تبدأ إجازة الموظفين من يوم الإثنين الموافق 9 ذي الحجة الموافق 19 يوليو، وتستمر حتى يوم الجمعة 13 ذي الحجة الموافق 23 يوليو 2021.

أما في مصر، من المتوقع أن يوافق موعد إجازة عيد الأضحى، بداية من يوم الإثنين 19 يوليو، وهو ما يوفق وقوف الحجيج على صعيد عرفات الطاهر، وتستمر الإجازة حتى يوم الجمعة 23 يوليو الذي يصادف أيضاً يوم ثورة الثالث والعشرين من يوليو.