عروض زين للجوالات لعام 2021 ومعرفة البنوك المشتركة معها

عروض زين للجوالات متاحة لجميع أنواع الهواتف الذكية سواء التي تعمل بأنظمة الأندرويد أو الآيفون، كما أن زين توفر لعملائها خدمة التقسيط بأسعار مناسبة بجانب خاصية الدفع عبر أحد البنوك المتعاملة مع شركة زين.

تقدم شركه زين هاتف هواوي Nova 7 5g بمواصفات تتمثل في ذاكرة داخلية بحجم 256 جيجابايت، بجانب وجود خاصية البلوتوث وgps وwifi، بالإضافة إلى وجود الهاتف باللون الأسود الأنيق كل هذا بسعر لا يقبل المنافسه 1899 ريال سعودي.

يوجد داخل عروض زين الهواتف الذكية عرض هاتف هواوي b40 5G المدعم بشبكة gsm/hspa/let/5g، بجانب وجود معالج hisilicon karin 990 +5g كل هذه الإمكانيات تباع بسعر 2300 ريال سعودي.

عروض زين للجوالات الاندرويدعروض زين لهواتف الايفون

تم الافصاح عن عروض زين للجوالات من النوع ايفون والتي تتمثل في:

هاتف Apple iPhone 11 Pro الذهبي الذي يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا كما يدعم شبكة 4g، بجانب الكثير من المواصفات الأخرى فإن هذا الهاتف يباع داخل العرض بقيمة 4,307 ريال سعودي.

كما يوجد هاتف Apple iPhone 11 الذي يحتوي على بلوتوث وgps وwifi ويعمل بمعالج 4g بجانب لونهم الممتاز وهو اللون البنفسجي كل هذا متوفر بسعر 3013 ريال سعودي.

إذا تم شراء هاتف من داخل عروض زين للجوالات يمكن دفع قيمة الهاتف من خلال الاتصال ببنك الراجحي على الرقم 920003344.

كما يمكن الدفع من خلال بنك الرياض من خلال التواصل معه بواسطة الرقم الخاص به 920002470.

كما يشارك البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وبنك سامبا وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك السعودي للاستثمار والبنك الفرنسي مع شركة زين لدفع قيمة الجوالات المعروضة أيضاً.

البنوك المشتركة مع شركة زين