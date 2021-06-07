خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت وزارة الداخلية برقم السجل المدني e.gov.kw

الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت من أبرز الخدمات الإلكترونية التي يتوافد عليها الأفراد من راكبي المركبات بالدولة، وقد قامت الحكومة الكويتية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الرقمية التي من خلالها يتمكن الأفراد من إنجاز معاملاتهم ومهامهم بسرعة وبدقة وبدون التعرض لخطر الازدحام الناتج عنه العدوى بالوباء المستجد، كما عملت الحكومة على إطلاق خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت وزارة الداخلية برقم السجل المدني إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، حتى يتمكن جميع الأفراد والشركات من الاستعلام عن المخالفات بسهولة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت

أتاحت وزارة الداخلية الكويتية إمكانية الاستعلام عن كافة التفاصيل والمعلومات عن المخالفات المرورية عبر رابط وزارة الداخلية الكويت، ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني أو عبر الرقم الموحد للشركة.

ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويت عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

اضغط على ابدأ الخدمة الإلكترونية في الأيقونة الحمراء اللون.

يتم فتح نافذة على الانترنت اكسبلورار

ثم أكتب نوع الرقم وأدخل الرقم.

أكتب الأحرف الظاهرة أمامك في مربع التحقق.

اضغط على بحث.

خطوات سداد المخالفات المرورية الكترونيا

كما يمكنك بسهولة سداد المخالفات المرورية في دولة الكويت الكترونيا عبر شبكة الانترنت من خلال اتباع ما يلي: