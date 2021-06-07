رابط التسجيل بمنصة التصديق الإلكتروني oman.om/tam وخطوات التفعيل

رابط التسجيل بمنصة التصديق الإلكتروني في سلطنة عمان عبر المركز الوطني للتصديق الإلكتروني للمواطنين للتسجيل الإلكتروني في المركز الوطني الإلكتروني بالسلطنة، حيث يقوم جميع المواطنين العمانيين بالتسجيل في رابط المركز في قاعدة البيانات العامة للوطن لضمان وجود جميع بيانات المواطن لدى مؤسسات الوطن بما يقوم بتيسير أو تسهيل التعاملات الإلكترونية.

المعاملات الإلكترونية الحديثة

وتتابع سلطنة عمان بنظام التصديق الإلكتروني الجديد ركب التقدم والتطور التكنولوجي الحديث حيث يسمح تسجيل جميع بيانات الشعب التيسير على كل من الحكومة والمؤسسات العاملة فيها وبين المواطنين من الجنسين، حيث تتيح التسجيل الإلكتروني لبيانات المواطن إلكترونيا بشكل كامل، والذي يكون للتيسير على الفرد العماني وأيضا الحرص على عدم التعامل المباشر بين الموظف العامل بالسلطنة والمواطنين.

الهدف من إنشاء منصة التصديق الإلكتروني

يكون للسلطنة العديد من الأهداف من إنشاء هذه المنصة وتفعيل التسجيل الإلكتروني للجميع فيها ويأتي ذلك للتيسير على التعاملات الإلكترونية للمواطنين وأيضا تفعيل التعامل الرقمي بطريقة سهلة ودقيقة في تعاملات الإنترنيت وشبكة الهاتف النقال بما يقوم برفع فاعلية التعامل الحكومي مع أفراد الشعب كما يتم من خلاله وضع معايير الأمان في التعاملات الإلكترونية بالدوائر الحومية، ويتم بذلك تبادل المعلومات بين مستخدمي الإنترنيت أيضا بأمان بضمان المعلومات الخاصة بكل منهم.

خطوات تسجيل بمنصة التصديق الإلكتروني

تم إتاحة طريقتين للتسجيل الإلكتروني في المنصة برقم الهاتف النقال وأيضا برقم الهوية:

يقوم المواطن بالذهاب لمركز شرطة قريب من المقر السكني أو إدارة الأحوال المدنية. يتم استخراج بطاقة وطنية حاصلة على التصديق الإلكتروني. يكون رمز التفعيل موجود أسفل البطاقة. يقوم المواطن بطلب تفعيل البطاقة من الموظف العامل بالمركز. يتم تفعيل البطاقة ويقوم المواطن بالحصول على كود تعريفي خاص به ويجب الاحتفاظ به وعدم تبادله أو الإفصاح عنه للغير. أو يقوم المواطن بتسجيل الدخول على رابط تسجيل منصة التصديق الإلكتروني برقم الهوية والحصول على الرمز التعريفي الخاص.

التصديق الإلكتروني برقم الهويةالتصديق برقم الهاتف النقال

يتم التسجيل الإلكتروني برقم الهاتف النقال الخاص بالمستخدم والذي قام تسجيله في شركة الاتصالات باسمه بالطريقة المعروفة في العديد من المنصات: