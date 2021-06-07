مصر.. 26 شخصا ما بين قتيل وجريح في حادث مروع بالوادي الجديد

حادث مروع شهدته محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر جنوب القاهرة حينما اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بأتوبيس نقل عام ما نتج عنه سقوط 26 ما بين قتيل وجريح، وفقا لمصدر أمني.

وحسب المصدر الذي تحدث لموقع دوت الخليج فقد وقع الحادث قرب منتصف الليل على طريق الخارجة الداخلة في دائرة مركز بلاط بالوادي الجديد.

وقال المصدر إن شاحنة نقل ثقيل اصطدمت بحافلة نقل ركاب عام عند الكيلو 65 بطريق (تنيدة-الداخلة) ما أدى لتهشم كبير في الحافلة وأسفر عن 5 قتلى وقرابة 21 جريحا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وأسيوط الجامعي وكذلك نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الداخلة.

وحضرت النيابة العامة للمعاينة والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقل كل من محافظ الوادي الجديد ومدير امن المحافظة إلى موقع الحادث للإشراف على عمليات إسعاف المصابين وإزالة آثار الحادث من الطريق.