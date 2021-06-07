نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول تأشيرة عمل الكويت والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول تأشيرة عمل الكويت، يتساءل الكثير من الناس عن كيفية الحصول على تأشيرة عمل من دولة الكويت، والإجراءات، والأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة العمل من الكويت.

تأشيرة عمل من دولة الكويت

يوجد نوعين من التأشيرات في دولة الكويت التي من الممكن الحصول عليها عند الرغبة في السفر، الأولى تأشيرة عمل، والثانية تأشيرة سياحة.

وتختلف كل واحدة عن الأخرى، فالحاصل على تأشيرة سياحية لا يستطيع العمل في الكويت خلال الزيارة، وإذا عمل يحاسب قانونياً. ولكن تأشيرة العمل تتيح للمواطن الحاصل عليها فرص عمل عظيمة، ولذلك تعد تأشيرة العمل من أفضل التأشيرات على مستوى العالم العربي. ونظراً لارتفاع الأجور والمرتبات في دولة الكويت، يلجأ إليها الكثير من العمالة، وللحصول على فرصة عمل تجني الكثير من المال ليأمن مستقبله ومستقبل أطفاله مادياً.

شروط الحصول تأشيرة عمل الكويت

ولابد من تواجد كفيل من الكويت، ليستطيع الراغب في السفر الحصول على التأشيرة، ويكون الكفيل مؤسسة أو شركة أو مدرسة أو مالك عمل حر لديه تسجيل قانوني.

والشروط اللازم توافرها للحصول على التأشيرة تتمثل في الآتي:

الحصول على عقد عمل من الكفيل.

ويجب اختيار من نوعين من عقود العمل، إما عقد حكومي، إما عقد أهلي.

ولا يستطيع العامل تغيير المهنة في العقد الحكومي.

في العقد الأهلي يستطيع العامل تغيير المهنة والانتقال إلى أي كفيل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تأشيرة العمل

يوجد بعض الأوراق التي تطلبها دولة الكويت للحصول على تأشيرة العمل، وهي كالآتي:

يجب على العامل أن يقدم على طلب إقامة لدولة الكويت من خلال موقع البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت.

أن يتوافر جواز سفر يكون سارياً لمدة لا تقل عن العام، وإحضار صورة من هذا الجواز.

صورة شخصية للعامل خلفية بيضاء، مقاس 4×6.

شهادة مختومة من طبيب مختص بعدم وجود فيروس في المواطن.

إحضار صورة من الكفيل بجواز السفر الخاص به.

صورة من تسجيل الضمان الصحي لمكان العمل الخاص بالكفيل.

أصل وصورة من البطاقة الشخصية للكفيل.

توفير ما يثبت بعدم تسجيل العامل في قضايا أو جرائم.

إحضار سمة الدخول لدولة الكويت التي يستخرجها من مكان عمله سواء كان عقد العمل حكومي أو أهلي..

إحضار إذن العمل الذي يتم استخراجه من الشئون الاجتماعية في دولة الكويت.

بعد إحضار جميع الأوراق المطلوبة وجميع المستندات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالعامل والخاصة بالكفيل، سوف يتم استخراج تأشيرة عمل للعامل في دولة الكويت.