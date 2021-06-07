تسجيل oman.om/tam التصديق الإلكتروني في سلطنة عمان 1442 برقم الهاتف لتشفير المعلومات

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تسجيل oman.om/tam في منصة التصديق الإلكتروني على بيانات المستخدمين في منصة عمان الإلكترونية، حيث يقوم المواطن في السلطنة بالتسجيل الواجب عبر رابط المنصة برقم الهوية الوطنية أو الهاتف النقال وذلك لتشفير البيانات والمعاملات الإلكترونية للشعب، حيث تضمن مؤسسات السلطنة سرية بيانات المستخدمين حسب قاعدة البيانات الخاصة عنهم بالمؤسسات وأيضا ضمان المعاملات الرسمية المعلومة وتجنب الحسابات الوهمية التي يصعب تتبعها للمستخدمين.
المركز الوطني للتصديق الإلكتروني
ويقوم المركز الوطني للتصديق الإلكتروني في السلطنة باستقبال تسجيلات الشعب بمنصة التصديق الإلكتروني ممن لديهم بطاقات الهوية ولديهم الهواتف النقالة باستقبال تسجيلاتهم ووضع قاعدة بيانات عامة ومعروقة للجميع لمتابعة ركب التقدم في التعامل الإلكتروني الرقمي في القرن الواحد والعشرين، وهو عصر التعامل الرقمي والمعاملات المعروفة ووضع سرية على البيانات والحسابات لضمان عدم التهكير الإلكتروني.
أهداف المركز الوطني للتصديق الإلكتروني في سلطنة عًمان
- يكون من أهداف المركز ضمان أن يكون جميع مواطني الشعب مسجلين ضمن قاعدة البيانات العامة لدى مؤسسات السلطنة.
- وأيضا يتم استقبال بيانات المستخدمين وإعطائهم أرقاما سرية للتعاملات الرقمية لهم.
- تضمن مؤسسات الدولة سرية البيانات والمعلومات في حسابات المستخدمين حيث يكون لكل مواطن الكود الخاص به.
- تهدف أيضا لتجنب التعاملات المباشرة مع الموظفين بشكل تدريجي والدخول إلى الطرق الحديثة في التعامل الإلكتروني.
كيفية التسجيل oman.om/tam التصديق الإلكتروني في سلطنة عمان
يتيح المركز الوطني للمواطنين التعامل الرقمي بشكل تدريجي، حيث يتيح التسجيل برقم الهوية للذين ليس لديهم هاتف نقال أو لا يمكنهم استعمال التسجيل الإلكتروني في الوقت الحاضر، حيث يتم التسجيل بالطريقة التالية:
- يتم الذهاب لمركز الأحوال المدنية أو مركز شرطة لاستخراج بطاقة هوية.
- ويقوم المواطن بمتابعة كيفية التسجيل مع موظف الهيئة.
- يقوم الموظف بإدخال بيانات المستخدم على رابط المنصة وعمل كود خاص به للتعاملات الرقمية.
طريقة التصديق الإلكتروني برقم الهوية
يتم التسجيل برقم الهوية بالطريقة الأفضل والأحدث في التسجيل وتتم بالخطوات التالية:
- يقوم المواطن بالدخول على رابط التصديق الإلكتروني الرسمي.
- يتم اختيار ايقونة “تفعيل الخدمة على الهاتف”.
- يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف.
- يتم أيضا ذكر اسم شركة الهاتف النقال.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة “تفعيل” بعد ذلك.
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