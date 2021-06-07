تسجيل ssoidp.gov.ps منصة الدخول الوطني الموحد لتسجيل العمالة المؤقتة وتحديث البيانات

تسجيل ssoidp.gov.ps في رابط منصة تشغيل العمالة المؤقتة في قطاع غزة عبر منصة الدخول الوطني الموحدة، حيث يتابع المواطن في قطاع غزة كل سبل تقديم المساعدات إلى القطاع وطرق البحث عن العمل، وتقوم المنصة باستقبال طلبات المستخدمين بكتابة جميع بياناتهم الشخصية كما يكون عليهم تحديث البيانات التي قاموا بتسجيلها من قبل لضمان الحصول الأفضل على المعلومات الأحدث للمواطنين.

منصة الدخول الوطني الموحدة

وقد عاني المواطن في قطاع غزة بالسنوات الماضية من الحصار الاقتصادي وقلة في فرص العمل كما عاني بالفترة الأخيرة من تدمير في البنية التحتية للقطاع، وتعاني الاسر بالقطاع من ظروف معيشية صعبة ولذلك يبحث الآلاف من ارباب الاسر والشباب عن فرص العمل المؤقتة التي يتم من خلالها سداد الحاجات اليومية للمواطن والأسر ويتوجه إلى الجهات الرسمية للبحث عن الفرص.

نظام تسجيل الدخول الموحد

هو نظام إلكتروني يختص بتسجيل بيانات سكان القطاع ويكون عليه بيانات المواطنين جميعهم لتسهيل التعرف على البيانات ومعرفة طلبات العمل والإمكانيات المتاحة للعمل، ويضمن النظام الإلكتروني الموحد دقة وسرية البيانات للمستخدمين وأيضا توفير الفرص المتاحة للعمل المؤقت مع ضمان توفير المبالغ المناسبة للعيش.

كيفية تسجيل ssoidp.gov.ps بالدخول الموحد