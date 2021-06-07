رابط تسجيل mofa-app.paci.gov.kw تصديق الوثائق وخطوات حجز موعد من الخارجية الكويتية

رابط تسجيل mofa-app.paci.gov.kw بوزارة الخارجية الكويتية للتصديق على الوثائق المقدمة من الوافدين إلى الكويت للتعامل مع الخارجية، حيث تتيح الوزارة رابط التسجيل الإلكتروني للحصول على موعد والتصديق على الوثائق بالخطوات للتيسير على الراغبين في الإقامة بالكويت أو العمل بالحجز والتعرف على جميع الطرق المراد اتباعها والضوابط المطلوبة من الجميع، كما يتم استقبال الوثائق والتحقق منها أيضا.وزارة الخارجية الكويتية
حيث يأتي على دولة الكويت في كل عام الآلاف من الراغبين في فرص العمل بالوظائف المتاحة بالدولة ويرغبوا في التعرف على طرق التعامل الحكومي وكيفية توثيق المستندات والشهادات في الدولة لضمان التعاملات الرسمية وضمان حقوق المواطن في الإقامة والعمل المشروع لعدم التعرض للمسائلة القانونية أو الترحيل والمعاقبة.الخدمات الحكومية بدولة الكويت للوافدين
تقوم وزارة الخارجية في دولة الكويت بالتعامل المباشر مع الوافدين إلى الدولة وضمان تخليص كافة المعاملات الخاصة بهم بما يتيح جو من الطمأنينة للتعامل الرسمي بين الجميع وتجنب التعاملات المشبوهة أو غير المشروعة، وتتيح الوزارة ما يلي:
- خدمة حجز موعد من الخارجية الكويتية.
- وتقوم أيضا بتوفير خدمة تصديق الوثائق المقدمة ( جواز سفر – شهادات دراسية وما إلى ذلك).
- خدمة استرجاع الرسوم لمن لم يتم الانتهاء من معاملاتهم الحكومية.
يتم إتاحة عدد من الخطوات البسيطة للتسهيل على الراغبين في حجز مواعيد مع وزارة الخارجية كالتالي:
- يتم الدخول على رابط الدخول الرسمي لحجز المواعيد بالوزارة.
- يقوم المستخدم بحجز الخدمة التي يرغب في الحصول عليها.
- ويكون عليه بعدها تحددي المكتب الخاص بالتصديق الأقرب إليه.
- يتم حجز موعد للتصديقات.
- يبدا المستخدم باتباع الخطوات المطلوبة منه (الرقم المدني – الاسم الرباعي).
- يتم اختيار الموعد المناسب له والتأكيد على حجز هذا الموعد.
الوسوم
رابط تسجيل mofa-app.paci.gov.kw بوزارة الخارجية الكويتية للتصديق على الوثائق المقدمة من الوافدين إلى الكويت للتعامل مع الخارجية، حيث تتيح الوزارة رابط التسجيل الإلكتروني للحصول على موعد والتصديق على الوثائق بالخطوات للتيسير على الراغبين في الإقامة بالكويت أو العمل بالحجز والتعرف على جميع الطرق المراد اتباعها والضوابط المطلوبة من الجميع، كما يتم استقبال الوثائق والتحقق منها أيضا.وزارة الخارجية الكويتية
حيث يأتي على دولة الكويت في كل عام الآلاف من الراغبين في فرص العمل بالوظائف المتاحة بالدولة ويرغبوا في التعرف على طرق التعامل الحكومي وكيفية توثيق المستندات والشهادات في الدولة لضمان التعاملات الرسمية وضمان حقوق المواطن في الإقامة والعمل المشروع لعدم التعرض للمسائلة القانونية أو الترحيل والمعاقبة.الخدمات الحكومية بدولة الكويت للوافدين
تقوم وزارة الخارجية في دولة الكويت بالتعامل المباشر مع الوافدين إلى الدولة وضمان تخليص كافة المعاملات الخاصة بهم بما يتيح جو من الطمأنينة للتعامل الرسمي بين الجميع وتجنب التعاملات المشبوهة أو غير المشروعة، وتتيح الوزارة ما يلي:
- خدمة حجز موعد من الخارجية الكويتية.
- وتقوم أيضا بتوفير خدمة تصديق الوثائق المقدمة ( جواز سفر – شهادات دراسية وما إلى ذلك).
- خدمة استرجاع الرسوم لمن لم يتم الانتهاء من معاملاتهم الحكومية.
يتم إتاحة عدد من الخطوات البسيطة للتسهيل على الراغبين في حجز مواعيد مع وزارة الخارجية كالتالي:
- يتم الدخول على رابط الدخول الرسمي لحجز المواعيد بالوزارة.
- يقوم المستخدم بحجز الخدمة التي يرغب في الحصول عليها.
- ويكون عليه بعدها تحددي المكتب الخاص بالتصديق الأقرب إليه.
- يتم حجز موعد للتصديقات.
- يبدا المستخدم باتباع الخطوات المطلوبة منه (الرقم المدني – الاسم الرباعي).
- يتم اختيار الموعد المناسب له والتأكيد على حجز هذا الموعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل mofa-app.paci.gov.kw تصديق الوثائق وخطوات حجز موعد من الخارجية الكويتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.