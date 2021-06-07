رابط تسجيل mofa-app.paci.gov.kw تصديق الوثائق وخطوات حجز موعد من الخارجية الكويتية

رابط تسجيل mofa-app.paci.gov.kw بوزارة الخارجية الكويتية للتصديق على الوثائق المقدمة من الوافدين إلى الكويت للتعامل مع الخارجية، حيث تتيح الوزارة رابط التسجيل الإلكتروني للحصول على موعد والتصديق على الوثائق بالخطوات للتيسير على الراغبين في الإقامة بالكويت أو العمل بالحجز والتعرف على جميع الطرق المراد اتباعها والضوابط المطلوبة من الجميع، كما يتم استقبال الوثائق والتحقق منها أيضا.

وزارة الخارجية الكويتية

حيث يأتي على دولة الكويت في كل عام الآلاف من الراغبين في فرص العمل بالوظائف المتاحة بالدولة ويرغبوا في التعرف على طرق التعامل الحكومي وكيفية توثيق المستندات والشهادات في الدولة لضمان التعاملات الرسمية وضمان حقوق المواطن في الإقامة والعمل المشروع لعدم التعرض للمسائلة القانونية أو الترحيل والمعاقبة.

الخدمات الحكومية بدولة الكويت للوافدين

تقوم وزارة الخارجية في دولة الكويت بالتعامل المباشر مع الوافدين إلى الدولة وضمان تخليص كافة المعاملات الخاصة بهم بما يتيح جو من الطمأنينة للتعامل الرسمي بين الجميع وتجنب التعاملات المشبوهة أو غير المشروعة، وتتيح الوزارة ما يلي:

خدمة حجز موعد من الخارجية الكويتية.

وتقوم أيضا بتوفير خدمة تصديق الوثائق المقدمة ( جواز سفر – شهادات دراسية وما إلى ذلك).

خدمة استرجاع الرسوم لمن لم يتم الانتهاء من معاملاتهم الحكومية.

خطوات الدخول على رابط التسجيل mofa-app.paci.gov.kw لتصديق الوثائق

يتم إتاحة عدد من الخطوات البسيطة للتسهيل على الراغبين في حجز مواعيد مع وزارة الخارجية كالتالي: