داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار سبها الليبية

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "العربية" أن تنظيم داعش الإرهابى أعلن، فى منشور بوكالة ناشر للأنباء على تطبيق تليجرام، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن التفجير الإرهابى الذى هز مدينة سبها جنوب ليبيا، ما أودى بحياة ضابط بالشرطة الليبية.





وذكر التنظيم الإرهابى أن أحد مسلحيه ويدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش أمس الأحد بسيارة ملغومة. من جهتها، قالت السلطات المحلية ومسعفون إن الانفجار قتل شخصين على الأقل منهم الضابط، ولم يتضح ما إذا كان المهاجم أحد القتيلين. وكانت وسائل إعلام محلية ليبية، قد أعلنت أمس الأحد، مقتل 4 أشخاص، إثر انفجار وقع عند نقطة تفتيش بمدينة سبها الواقعة جنوب ليبيا. ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر أمنية وطبية فى سبها قولها إن أحد القتلى ضابط كبير بالشرطة.. فيما وأشارت مصادر أخرى إلى أن المجلس البلدى فى سبها أكد مقتل اثنين من رجال الأمن، وإصابة آخر فى تفجير السيارة المفخخة.

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