السودان : 121 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان الأحد عن التقرير الوبائى لأيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها فى ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 36 ألفا و 4 حالات، بينها 2.697 وفاة، و29 ألفا و716 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.