رابط تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس 1442، أعلنت وزارة التعليم السعودي عن فتح باب التسجيل أمام راغبي التنقل الداخلي أو الخارجي من شاغلي الوظائف التعليمية، على أن يكون أمس الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر شوال هو أول أيام تسجيل الرغبات، ولقد أوضحت الوزارة نظام تقديم طلبات التنقل وهو عن طريق التسجيل الإلكتروني من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية.

نظام فارس الخدمة الذاتية لتسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

ولقد أكدت الوزارة بأن لكل معلم عشرون رغبة من المدارس التي يرغب الانتقال إليه، أو من الممكن للمعلم الاكتفاء بتسجيل رغبة واحدة فقط دون الحاجة لتسجيل العشرون رغبة، كما أعلنت الوزارة عن موعد غلق باب تسجيل الرغبات وهو في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة القادم، وهذا يعني أن الوزارة سمحت لمعلمي المنظومة التعليمية التسجيل في خلال أسبوع واحد فقط! لذا فعلى كل معلم راغب في التنقل الإلتزام بالجدولة الزمنية وأيضاً باللوائح والضوابط التي وضعتها وزارة التعليم السعودي .

الجدول الزمني الذي وضعته وزارة التعليم السعودي لمتابعة إجراءات النقل بين موظفي الهيئة التعليمية

لقد أوضعت وزارة التعليم خطة زمنية لإجراءات آلية التنقل الداخلي والخارجي بين معلمي المراحل التعليمية المختلفة، ولقد قامت بتعميم تلك الخطة على كافة المديريات التعليمية المختلفة المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، كما أكدت الوزارة على عدم ضرورة تحديث البيانات بل الاكتفاء بتأكيدها فقط، وضرورة تفعيل الإقرار الإلكتروني، كما لم يلزم طباعة استمارة الرغبات المعبئة إلكترونياً على أن يتم إبلاغ معلمي الهيئة بأجراءات التنقل عن طريق الرئيس المباشر لها .

الولوج على البوابة الرسمية لموقع نظام فارس

تسجيل الدخول من خلال تعبئة الحقول الفارغة التابعة لاسم المستخدم وكلمة المرور والرموز المرئي

اختيار الخدمة الذاتية للموظف

النقر على أيقونة النقل الداخلي أو الخارجي

استكمال ما يتطلب من بيانات من تعبئة رغبات المعلمين والمعلمات، حيثُ تظهر الأيقونة أسفل بيانات المعلم.

خطوات تسجيل طلب نقل داخلي أو خارجي للمعلمين والمعلمات المملكة العربية السعودية لعام 1442

وما يمكن قوله هو أن وزارة التعليم السعودي صرحت بأنه تم تشكيل لجنتي لدراسة وتنفيذ إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة رغبات التنقل في اليوم الواحد والعشرين من شهر ذي القعدة القادم 1442.