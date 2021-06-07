5 حالات محلية .. الصين تسجل 19 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن الحالات التى تم تسجيلها شملت 5 حالات محلية، و14 حالة قادمة من الخارج، كما أنها لم تسجل أى حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتخطط مقاطعة قوانغدونغ الصينية لإنشاء من 25 إلى 30 مختبرًا من المستوى الثالث للسلامة الحيوية ومختبرًا واحدًا من المستوى الرابع للسلامة الحيوية، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.