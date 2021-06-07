فيديو - أول ظهور علنى لـ زعيم كوريا الشمالية منذ شهر

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو كيم جونج أون وهو يترأس الاحتماع الذى ناقش خلاله الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور للبلاد. وأوضح الفيديو أن الاقتصاد الكورى الشمالى تدهور فى البلاد نتيجة إغلاق الحدود مع الصين بسبب وباء فيروس كورونا ما أدى إلى انخفاض كبير بالتجارة مع حليف بيونغ بانغ الرئيسى. وأشار الفيديو إلى أن الوضع الاقتصادى المتردى فى كوريا الشمالية وعدم تمكن السلطة من تحسين ظروف الشعب المعيشية كان دافع كيم للبكاء والاعتذار أمام الجميع العام الماضى.

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