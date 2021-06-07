بالصور والفيديو.. عشرات القتلى في حادث تصادم قطارين بباكستان

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، الاثنين، نقلا عن الشرطة ومسؤولي الطوارئ، أن قطارين اصطدما في جنوب باكستان، ما أسفر عن مقتل العشرات من الركاب.

وأوضحت الوكالة أن قطار "ميلات إكسبريس" خرج عن مساره، ليصطدم بقطار "سير سيد إكسبريس" بعد ذلك. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور ومقاطع الفيديو للحادث المأساوي. وقال موقع "راديو باكستان"، إن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها في موقع الحادث، وتعمل على نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات. وذكر مسؤول بالشرطة الباكستانية لوسائل إعلام محلية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في اصطدام القطارين. وأوضح عمر طفيل لمحطة جيو نيوز التلفزيونية المحلية، أن 30 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات متوقعا ارتفاع العدد نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد وذلك رغم مرور ساعات على الحادث الذي وقع بمنطقة كهوتكي في إقليم السند، وفق ما نقلت "رويترز".

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