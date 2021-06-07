متى ينزل دعم ريف 1443 والاستعلام عبر بوابة ريف تسجيل دخول

متى ينزل دعم ريف 1443 واحد من أكثر الأسئلة التي يطرحها كل من قام بالتسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية وذلك للحصول على قيمة الدعم، فإن كانت متوافقة بك جميع شروط دعم ريف فسوف يتم قبول طلبك، ولكن يمكن التحقق من ذلك من خلال العديد من الوسائل، من بينها بوابة ريف تسجيل الدخول وهي واحد من الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها للتسهيل على جميع الراغبين بالحصول على الدعم الريفي أو دعم ريف لربات البيوت وسوف نوفر لكم متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل على وجه التحديد.

متى ينزل دعم ريف 1443

من خلال حساب دعم ريف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تمت الإجابة على سؤال متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل حيث أن الموافقة أو عدم الموافقة على قبول الطلب ستكون في خلال شهرين من إرسال الأوراق والمستندات وإدخال المعلومات المطلوبة للتسجيل، وفي حالة القبول في البرنامج، فإن صرف الدعم سيبدأ من اليوم الأول للأشهر الميلادية، وحتى اليوم العاشر من نفس الشهر.

وذكر البرنامج، أن مراجعة الطلبات قد تستغرق مدة أكثر من شهرين، وذلك بناءً على حالة الطلب والمعلومات المُدرجة به، وهل هذه الأوراق والمعلومات ودراسة الجدوى التي قام بها صاحب الطلب مفيدة بالفعل أم ينبغي تغييرها.

بوابة ريف تسجيل دخول

ويمكن التسجيل في دعم ريف من خلال الإنترنت وذلك من أجل تيسير إجراءات الحصول على الدعم لجميع المواطنين، فيمكن الحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

عليك زيارة بوابة منصة ريف الإلكترونية، ثم النقر على تبويب إنشاء حساب.

مطلوب منك إدخال البيانات المطلوبة وملء جميع الحقول التي تظهر أمامك بالبيانات التالية، والتي تتمثل في:

رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

كلمة المرور والتأكيد عليها.

رقم الجوال وتأكيد رقم الجوال ثم كتابة الرقم المرئي للتحقق.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام والإقرار بصحة كافة المعلومات التي تم إدخالها.

النقر على تبويب تسجيل، ومن ثم البدء في التقديم عن طريق سجل الآن.

قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال الموقع.

عقب الانتهاء قم برفع الطلب حتى يتم البت فيه ومراجعته، ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات من خلال الرقم الموحد لمنصة ريف السعودية وهو: 19930.