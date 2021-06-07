نتائج كشف نقاط الفصل الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021، التي بدا البحث عليه من قبل الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية من اجل التعرف علي نتائج التلاميذ لكل مرحلة تعليمية علي حده بداية من المرحلة الأولي الابتدائية ونهاية بالمرحلة الأخيرة في الثانوية، حيث يتم أظهار جميع النتائج علي موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي اعد خصيصا إلى نتائج الطلاب والمساعدة في خدمة التلاميذ.

انتهت وزارة التربية من تصحيح اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، التي جرت وسط اجراءات احترازية مشددة، تجنبا للإصابة من وباء فيروس كورونا المستجد للطلاب، وبدأت استظهار نتائج كل صف دراسي، حيث تم الإعلان عن نتائج الفصل الثاني للصف الخامس الابتدائي مؤخرا، لذا يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ من خلال عدة خطوات بسيطة للغاية.

يقدم موقع فضاء العديد من الخدمات والمزايا للطلاب والطالبات في الجزائر ومن ابرز هذه الخدمات قياس مستوي الطالب في جميع المراحل التعليمية إلكترونيا، أي يتمكن ولي أمر الطالب الدخول إلي الموقع والتعرف علي مستوي ابنه وسلوكه، كما يتيح الموقع للطلاب التعرف علي المقررات التعليمية لكل فصل دراسي، بالإضافة إلي التقارير الشهرية والفصلية الخاصة بالنتائج والعديد من الخدمات إلكترونية التي تهم المنظومة التعليمية ولكن يعد اهم هذه الخدمات والأكثر بحثا هذه الساعات هي نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، حيث يتم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع النقاط التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية .

. تسجيل الدخول وكلمة المرور.

الضغط علي المربع المجاور إلي كلمة انك ليت روبوت.

النقر علي كشف نقاط.

اختيار الفصل الدراسي.

وصلنا إلى ختام ونسعد بتعليقاتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع في نتائج كشف نقاط الفصل الثاني tharwa education gov dz 2021.