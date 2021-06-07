أكثر من 30 قتيلا بسبب اصطدام قطارين فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وأوضح عمر طفيل لمحطة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية، أن 30 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات، متوقعا ارتفاع العدد نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد وذلك رغم مرور ساعات على الحادث الذى وقع بمنطقة كهوتكى فى إقليم السند.

وذكرت "جيو نيوز" نقلا عن رجال الإنقاذ أن ما يصل إلى 25 شخصا قد يكونون عالقين داخل عربات القطارين المنكوبين.

ووفقا للبيانات المحدثة لرجال الإنقاذ، فإن الحادث أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 32 شخصا، وإصابة 64 آخرين، فيما أفادت قناة Samaa TV بمقتل 36 شخصا.