البرازيل تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وورد فى بيانات وزارة الصحة أن البرازيل سجلت 16 مليونا و947.062 إصابة منذ بدء الجائحة فى حين ارتفع العدد الرسمى للوفيات إلى 743.404.

والبرازيل الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.