قرض حسن بدون فوائد طرق الحصول عليه في المملكة العربية السعودية

قرض حسن بدون فوائد ، هو ما يبحث عنه الكثير من السعوديين للعمل على سد احتياجاتهم اليومية أو لسداد دين مستحق الأداء أو لسد العجز المؤقت وفك العسر، فقد قامت المملكة العربية السعودية بدعوة العديد من البنوك والمؤسسات الخيرية والشركات التمويلية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية عبر تقديم قرض حسن بدون فوائد للمواطنين لدعم الشباب في تحقيق طموحاتهم أو مساعدة الأسر التي قد تكون تعثرت في تنفيذ وسداد التزاماتها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على معاً على بعض تلك المؤسسات التي تقدم مثل تلك التمويلات وأهم الشروط المطلوبة للحصول على تمويل حسن لإقامة مشروع أو لتمويل المشروعات.

نبذة عن قرض حسن بدون فوائد

يوجد العديد من المؤسسات في السعودية تعمل على تقديم التمويلات بدون فوائد وذلك وفقاً لبعض الضوابط والمعايير التي تحددها تلك الجهات، كما يشترط أيضاً أن تكون هناك بعض الضمانات بجانب الشروط الموضعة من تلك المؤسسات للتأكد من أن التمويل الحسن سوف يذهب للمستحق، ويعد من أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

وزارة الإسكان.

الصندوق العقاري.

المؤسسة العامة للتقاعد.

صندوق التنمية الصناعية.

الصندوق الخيري السعودي.

ولكي يتم الحصول على هذا التمويل من تلك المؤسسات يجب على المقترض استيفاء الشروط والضمانات والتي سوف نتعرض لها بالتفصيل خلال هذا المقال.

الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل حسن

يمكن الحصول على قرض حسن بدون فوائد بكل سهولة ويسر إذا توافرت بعض الضمانات الكافية لضمان سداد قيمة التمويل في مواعيده المحددة ويعد من أشهر تلك الضمانات ما يلي:

الحصول على تمويل بضمان الذهب

وذلك إذا كان المقترض يملك ما يكفي من الذهب للحصول على التمويل المناسب له في حدود إمكانياته بشرط أن يكون قيمة الذهب أزيد من قيمة التمويل المطلوب، ويجب سداد قيمة القرض في المواعيد المحدد له دون تأخير وذلك خلال مدة وأقصاها ثلاثون شهراً أو أقل حسب قيمة القرض وفترة السداد المناسبة له.

الحصول على تمويل بكفالة شخص في حساب مساهم

ويعد هذا النوع من الضمانات الأنسب لبعض الأشخاص المساهمين في أحدى المشروعات ويمتلكون حصة بذلك المشروع، وذلك عن طريق أخذ قرض بكفالة المساهم على أن يكون حساب المساهم في الشركة ونصيبه أكبر من قيمة القرض المراد الحصول عليه، على أن يتم سداد قسط القرض في موعد وأقصاه خمس سنوات أو أقل.

شروط الحصول على قرض حسن بدون فوائد

هناك بعض الشروط التي قد وضعتها تلك المؤسسات للحصول على قرض حسن بدون فوائد من خلالها، ويجب على العميل المقترض أن يستوفي تلك الشروط ويعد من أهم تلك الشروط ما يلي:

يجب أن لا يقل عمر المقترض عن عشرون عاماً. يجب أن يكون محل إقامة المقترض في نطاق المؤسسة المقرضة. يجب أن يكون المقترض لديه مشروع قائم ولا يقل دخله الشهري من هذا المشروع عن 2500 ريال. وجود كفيل لضمان سداد القرض. يجب على المقترض أجتياز المقابلة الشخصية للتأكد من قدرته على سداد القرض.

الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعسكريين

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعسكريين الراغبين في الحصول على التمويل وهذه الشروط هي كالتالي:

يجب أن لا يزيد الحد الأقصى للراتب عن 14 ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من ضمن الرتب التالية(جندي أول، جندي، رائد، مقدم).

بالنسبة لرتبة العقيد والفريق يتم الحصول على التمويل وذلك على حسب الراتب الذي يتم الحصول عليه وعلى حسب عدد أفراد الأسرة أيضاً.

وتعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي صاحبة المبادرة الأساسية في توفير قروض حسنة عبر مشروعها التمويلي سكني والتي من خلالها تتيح للسعوديين توفير قرض حسن بقيمة خمسة وتسعون ألف ريال للراغبين في الحصول على وحدات سكنية لمن تجاوز فيهم سن الخمسون عاماً، وتختلف قيمة القرض حسب اختلاف الأعمار المتقدمة بطلب الحصول على التمويل، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم بعض طرق الحصول على تمويل حسن بدون فوائد داخل المملكة السعودية، وذلك للعمل على توفير البدائل التي تساعد على سد الاحتياجات المعيشية لكافة الأسر السعودية.