قائمة الناجحين في الشبه طبي 2021 رابط مباشر formation.sante.gov.dz

قائمة الناجحين في الشبه طبي 2021، التي تم نشرها منذ قليل عبر موقع الإعلان عن النتائج التابع لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، والخاصة بالتخصصات التالية (مساعدي التمريض، أطباء الأسنان، ورعاية الأطفال)، وذكرت الوزارة أن النتائج النهائية تتم لكل ولاية من الولايات على حده، لذلك سنقدم لكم في الأسطر التالية رابط مباشرة للتعرف على نتيجة شبه الطبي 2021، كما يمكنك أيضاً التعرف على النتيجة من خلال طريقة بسيطة جدا ستقدمها إليكم عبر هذا التقرير، ونؤكد أن الرابط الرسمي المخصص للنتيجة ربما يكون معطل أو ثقيل نظرا لارتفاع الضغط عليه من قبل المستعلمين، لذا إذا كنت بحاجة إلي المساعدة ضعها في صندوق التعليقات.

أعلنت منذ قليل وزارة الصحة والسكان في الجزائر أسماء المقبولين في شبه الطبي والتي كانت أجريت منذ اشهر قليلة، وشهدت نسب الاستعلام عن النتائج قبول عشرة آلاف مواطن موزعين ما بين أطباء الأسنان ورعاية الأطفال ومساعد التمريض، حيث قبل بدء التسجيل في المسابقة حددت وزارة الصحة مستندات يجب تسليمها عند التقديم أبرز هذه المستندات صورة الشخصية للمتقدم، وصورة الهوية الوطنية وبيان اجتياز الصف الثالث الثانوي، كما يجب تقديم كشف نقاط البكالوريا وبعض المستندات والأوراق الأخري، ومع هذه المستندات حددت شروط القبول والتسجيل، ومنذ دقائق معدودة أعلنت النتائج النهائية التي يمكنكم الاستعلام عنها عبر رابط نتائج شبه الطبي 2021.

الجدير بالذكر أن مسابقة شبه الطبي يتم فتحها في شهر نوفمبر القادم مرة أخري والتي تخص علي وجه التحديد طلاب مستوي الثالث الثانوي، حيث يعقد للمتقدمين اختبار في مادة العلوم الطبيعية أو الرياضيات وكذلك احد المواد الأجنبية مثل اللغة الأسبانية أو الانجليزية أو الألمانية أو الفرنسية لا يتجاوز وقت الاختبار الساعتين علي اقصي تقدير.

أوضحت وزارة الصحة الجزائرية منذ قليل أعداد المقبولين في مسابقة الشبه الطبي والذي تجاوز العشرة آلاف شخص والذي يمكنهم الآن الاستعلام عن النتيجة من خلال سلسلة خطوات بسيطة وسهلة جدا، جاءت هذه النقاط كالتالي:

التوجه إلي الرابط المباشر لنتيجة شبه الطبي. اختيار نتيجة شبه الطبي بدون بكالوريا. تدوين البيانات التي يحددها الموقع. تسجيل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر علي نتائج مسابقة شبه طبي 2021. لحظات وتظهر النتيجة النهائية للمتسابقين.

في ختام هذا الموضوع نتمنى من الله مزيد من التوفيق والتقدم، وتؤكد إدارة الموقع حرصها الشديد على مساعدتكم، لذا ضع تعليقك في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال قائمة الناجحين في الشبه طبي 2021.

