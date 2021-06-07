طريقة التسجيل في ريف وشروط القبول في الدعم المادي

التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي أصبح متوفر إلكترونيًا لجميع المواطنين الممارسين للمهن الزراعية في المملكة العربية السعودية، سواء من يهتم بممارسة زراعة المحاصيل الصيفية أو الشتوية أو زراعة الفواكه، وأشرفت وزارة الزراعة على هذا البرنامج الجديد، وأصبح متاح طريقة التسجيل في ريف من خلال رابط منصة ريف للأسر المنتجة التي تفتح أبوابها أمام المستهدفين للتسجيل الإلكتروني كواحد من إجراءات التيسير على المواطنين التي تنتهجها المملكة في الفترة الأخيرة لذلك سوف نشرح طريقة التسجيل في برنامج ريف بالإضافة إلى شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم.

طريقة التسجيل في ريف

هناك العديد من الأهداف التي وضعت أثناء إطلاق بوابة ريف الإلكترونية من بينها تحسين القطاع الزراعي في المملكة في جميع المدن، واستغلال الموارد المتوفرة، بالإضافة إلى الاستفادة من كافة المناطق التي لم يُحسن استغلالها خلال الأعوام السابقة.

ولكن السبب الأساسي لإطلاق الدعم الريفي هو محاولة تحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين، والذين يُمكنهم تسجيل برنامج ريف من خلال الخطوات التالية:

عليك التوجه أولًا إلى بوابة ريف الإلكترونية والضغط على تبويب مستخدم جديد.

سيفتح لك نموذج التسجيل في ريف حتى تقوم بإدخال البيانات والمعلومات.

بعد التأكد من دقة كل ما قمت بإدخاله قم بالنقر على تسجيل حتى يصلك كود التحقق على جوالك المسجل في المنصة.

وبعدها سيتم تفعيل الحساب في الحال، ويمكن الآن التقديم على أحد البرامج المتوفرة من خلال الموقع.

على أن يتم مراجعة الطلب بدقة بعد إرساله وعند الموافقة يتم صرف الدعم في بداية الأشهر الميلادية، وبالتحديد بدءً من يوم 1 من كل شهر ميلادي، وحتى يوم 10 من نفس الشهر، كما أشار إلى ذلك حساب بوابة ريف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

شروط التسجيل في برنامج ريف

وحتى يكون لديك الأولوية للقبول في برنامج الدعم الريفي لا بد أن تكون حاصلًا على الجنسية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة، من بينها شهادة التوثيق، وتصميم ملصق للمزرعة وإدخال كافة البيانات بشكل صحيح، مع ضرورة أن يكون العمر لا يقل عن 21 عام وألا يزيد الدخل عن 6000 آلاف ريال سعودي.