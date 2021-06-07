حساب المواطن وساعات قليلة تفصلنا على إيداع الدفعة ال 43

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحته إنه يتبقى ساعات قليلة على لحظة إيداع الدفعة الـ 43 لشهر يونيو الجاري في الحسابات البنكية، حيث ينتظر المواطنون المستفيدون من دعم حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية الإفصاح عن الموعد الرسمي للإيداع للتغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث يعتبر المستفيد من دعم حساب المواطن هو كل فرد قام باستكمال شروط الأهلية والإستحقاق عند تعبئة طلبه من خلال الرابط الإلكتروني للبرنامج، وشروط الأهلية تكمن في حمل الجنسية السعودية وبطاقات التنقل والسكن الدائم على أراضي المملكة العربية السعودية، وإن أراد السفر لا يبقى خارج المملكة لمدة تتجاوز التسعين يوماً، ويترقب مستفيدي دعم حساب المواطن معرفة موعد إيداع الدفعة 43 من حساب المواطن، حيث من المتوقع صرفها للمواطنين فجر يوم الخميس 10 يونيو الجاري عند الساعات الصباحية الأولى، كما صرح المسؤلون من قبل أنه في حال كان اليوم المذكور عطلة رسمية، سيتم تحويل الدعم قبله بيوم واحد أو بعده.

كيفية الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 43:

يمكن للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن الإستعلام عن موعد إيداع وصرف الدفعة الحالية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني. تسجيل الإسم ورقم المرور الخاصة بالمستفيد من الحساب. القيام بتحديد رقم الدفعة المراد الإستعلام عنها. الضغط على زر الإستعلام.

تفاصيل الدفعة الـ 42:

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد أوضح من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر إنه تم إيداع حوالي 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وأوضح المتحدث الرسمي “القحطاني” لبرنامج حساب المواطن أن نسبة الأشخاص المستفيدين من هذه الدفعة تجاوز 76%، فقد بينت التقارير الأخيرة لخبراء إدارة البرنامج أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1053 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

ومن جانب آخر نذكر أن القحطاني قد أشار إلى نسبة أرباب الأسر حيث وصلت إلى 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.