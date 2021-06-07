قدم واستلم عملك من خلال وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة الكهرباء وأرامكو للتجارة ومجموعة التركي

تزداد عمليات البحث حول فرص عمل مختلفة لكافة حاملي شهادات البكالوريوس والماجستير، وقد فرضت هذه الوظائف بعض الشروط التي يجب توافرها، حيث قامت شركة الكهرباء السعودية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بالإعلان عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة مختلف الأشخاص، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في كل من جدة، وجازان، والدرب، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

ولفتت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مهندس/ تطوير المشاريع (الرياض). وكيل مشتريات المواد (الرياض). كيميائي (جدة). كيميائي (جازان). كيميائي (الدرب). ممثل العقود (المنطقة الشرقية).

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو للتجارة:

بالإضافة إلى أن شركة أرامكو للتجارة تعد من أكثر الشركات التي تسير على نهج الشركة السعودية، فقد أوضحت بعض التقارير إنها التابعة لشركة أرامكو السعودية أوضحت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

حيث بيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

محلل نظم أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة تقنية المعلومات، الهندسة، العلوم الفيزيائية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة. ممثل الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

كيفية التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف.

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة التركي:

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة التركي القابضة وفرت العديد من وظائف المواطنين لحاملي الشهادة، حيث شهدت إقبالاً عدة من قبل المستخدمين وتزايد في عمليات البحث بشكل ملحوظ، علماً بأنه تختلف مجالات الوظائف فهناك وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، وأكدت على ضرورة أن يكون الأشخاص المتقدمين من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

حيث أبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: