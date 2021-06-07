بالصور.. ارتفاع حصيلة حادث الوادي الجديد المروع بمصر

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع بين شاحنة نقل ثقيل وحافلة ركاب كبيرة، والذي شهدته محافظة الوادي الجديد بصعيد مصر جنوب القاهرة، إلى 28 شخصا ما بين جريح وقتيل، بحسب مصدر أمني.
وأوضح المصدر الأمني لموقع "دوت الخليج"، أنه تم نقل 23 مصابا إلى مستشفى الداخلة العام، و5 متوفين إلى مشرحة المستشفى، من خلال الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريحات خلال تفقده المصابين، إنه تم الدفع بسيارة نقل دم، لتأمين احتياجات المستشفى من أكياس الدم، وجاري إسعاف المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
كما أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر المتوفين في حادث التصادم.
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