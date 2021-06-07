أنس جابر.. نجمة التنس العربي تتطلع للتألق في "رولان غاروس"

تتجه أنظار عشاق كرة المضرب في العالم العربي الاثنين، صوب ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة، حيث تخوض اللاعبة التونسية أنس جابر، ممثلة التنس العربي الوحيدة، مباراة الدور ثمن النهائي والتي تضعها وجها لوجه مع الأميركية كوري غوف، المصنفة الرابعة والعشرين عالميا، والتي تأهلت على حساب مواطنتها جينفر برادي بعد انسحاب الأخيرة بسبب الإصابة.

وجاء تأهل أنس جابر، عقب فوزها في الدور التمهيدي الثالث على البولندية ماغدا لينيت بمجموعتين لواحدة.

ورغم تأخرها بمجموعة دون رد (6- 3)، تمكنت اللاعبة التونسية من إحكام سيطرتها المطلقة على المباراة، وقلب الطاولة على منافستها المصنفة 45 عالميا، وحسم النتيجة لمصلحتها في المجموعتين الثانية والثالثة (6-0) ثم (6- 1)، لتضرب موعدا جديدا مع الأدوار الأولى لبطولات الغران سلام.

وتضع أنس جابر تجاربها السابقة بدورات "رولان غاروس" في الميزان من أجل بلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة في مسيرتها، وذلك بعد أن أخفقت العام الماضي في الوصول إلى هذا الدور، عندما خسرت على يد الأميركية دانييلا كولينز بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وقبل مباراتها أمام ماغدا لينيت، قدمت جابر، المصنفة 26 في الترتيب الدولي للاعبات التنس المحترفات لشهر مايو، عروضا لافتة في بطولة رولان غاروس 2021 مكنتها من حجز مقعد في ثمن النهائي، إذ تغلبت في الدور الأول على يوليا بوتينتسيفا من كازاخستان بمجموعتين دون رد، ثم في الدور الثاني على الأسترالية أسترا شارما بالنتيجة ذاتها.

وتأمل جابر في أن تكون أول لاعبة تنس عربية تتأهل لربع نهائي رولان غاروس بعد أن حققت ذلك الإنجاز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير 2020.

وكانت اللاعبة التونسية قد فازت آنذاك على الدنماركية كارولين فوزنياكي، ثم الصينية وانغ، قبل الخسارة في ربع النهائي من الأميركية صوفيا كينين التي توجت فيما بعد باللقب.

وبفضل تألقها في ملاعب الكرة الصفراء، حققت جابر قفزة عملاقة في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، حيث احتلت في مايو الماضي المركز 26، وهو أفضل ترتيب لها منذ احترافها كرة المضرب في العام 2012 لكنها تقف أمام فرصة تاريخية للدخول لقائمة أفضل عشرين لاعبة تنس بالعالم في حال فوزها الاثنين على الأميركية كوري غوف، والتأهل لربع نهائي رولان غاروس.

وولدت أنس جابر في مدينة قصر هلال، وسط تونس، في 28 أغسطس ، وتعلمت أصول كرة المضرب من والدتها التي كانت لاعبة حيث لقنتها أصول الكرة الصفراء منذ نعومة أظافرها قبل أن تلحقها بنادي التنس بالمنستير وعمرها آنذاك تسعة أعوام، ثم واصلت صعودها في عالم الاحتراف منذ العام 2012 لتصبح أفضل لاعبة تنس عربية وإفريقية.

وأحرزت جابر لقب بطولة تونس الدولية أعوام 2013 و2014 و2016، وبطولتي الدار البيضاء (المغرب) وأنطاليا (تركيا) عام 2010، ورولان غاروس المفتوحة لفئة الشابات عام 2011 كما بلغت نهائي دورة موسكو المفتوحة في ، ونهائي دورة شارلستون الأميركية في العام الحالي.