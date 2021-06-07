طوارئ في منتخب إسبانيا.. والسبب القائد بوسكيتس

غادر قائد منتخب إسبانيا سيرخيو بوسكيتس المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده استعدادا لكأس أوروبا 2020، قبل خمسة أيام على انطلاق النهائيات القارية، وفق ما أعلن اتحاد بلاده للعبة.

وذكر البيان الصادر عن الاتحاد الإسباني، أن نتيجة مسحة لاعب برشلونة جاءت إيجابية، في حين كانت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية، مشيرا إلى أن أولئك الذين كانوا على احتكاك معه "سيبقون في العزل" كإجراء احترازي.

وسييبقى بوسكيتس في الحجر لستة أيام وفقا لبروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والحكومة الإسبانية.

وتابع البيان: "سيتم تقييم الإجراءات الرياضية المناسبة وفقا لحالة قائد المنتخب الوطني".

وسيكمل اللاعبون التمارين فرديا في فقاعة صحية ضمن الاستعدادات للبطولة التي تنطلق الجمعة، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن الإدارة تخشى أن يكون بوسكيتس قد نقل العدوى إلى زملائه.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراته الأولى ضد السويد الاثنين، ويملك المدرب لويس إنريكي حتى السبت، كي يجري تغييرات على التشكيلة قبل المباراة في إشبيلية.

جدير بالذكر أن بوسكيتس الذي استلم شارة القيادة بعد استبعاد سيرخيو راموس من التشكيلة، لعب أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا وتوج معه بلقبي كأس أوروبا 2012 وكأس العالم 2010.

وفاز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات، ودوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، إضافة إلى ألقاب أخرى.