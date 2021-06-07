مسؤول تركي: سنطبع علاقاتنا مع إسرائيل بعد إقامة الحكومة الجديدة

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول تركي لم تكشف اسمه، أن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل، لكن مشكلتها مع القيادة الإسرائيلية الحالية.

وقال المسؤول التركي للصحيفة: "نحن نرغب بعلاقات جيدة مع إسرائيل، كما أشار الرئيس (رجب طيب) أردوغان بوقت سابق، ومشكلتنا هي مع القيادة في إسرائيل. نحن نرغب باستئناف تطبيع العلاقات بعد إقامة الحكومة الجديدة".

تأتي تصريحات المسؤول التركي بعد تقرير لصحيفة "حرييت" التركية يوم الجمعة مفاده أن لأنقرة خمسة شروط لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل. من بينها "العودة الى عملية السلام مع الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، والتوقف عن اتخاذ خطوات تمس بحل الدولتين"، إضافة إلى التوقف عن "المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى"، و"التوقف عن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

ولفتت "يسرائيل هيوم" إلى أن أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بعث رسالة إلى كل من يائير لابيد ونفتالي بينيت قال فيها: "إن أرادت إسرائيل إقامة علاقات طبيعية معنا يجب عليها تغيير سياستها".

التقرير في الصحيفة التركية جاء بعد تقرير سابق للصحيفة الإسرائيلية قبل الحملة العسكرية الأخيرة في قطاع غزة أفاد بأن تركيا بعثت رسالة إلى إسرائيل عبرت فيها عن استعدادها لإرسال سفير إلى تل أبيب مقابل التزام إسرائيل بإرسال سفير إلى أنقرة.