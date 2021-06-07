الاستعلام عن نتائج الطلبة في الكويت بالرقم المدني المربع الإلكتروني وزارة التربية 2021

توفر وزارة التربية بالكويت كافة الخدمات الخاصة بالطلبة من خلال موقعها الإلكتروني ومنصة المربع الإلكتروني للاستعلام عن النتائج بعد أنتهاء الطلبة مباشرة من أداء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، ويتم توفير النتائج بطريقة إلكترونية بحيث تسهل عليهم عملية الحصول على النتائج في المراحل التعليمية المختلفة دون عناء الذهاب إلى المدرسة خاصة في هذه المرحلة من انتشار الجائحة، وتعرض الكويت لموجة حارة عالية.

الاستعلام عن نتائج الطلبة في الكويت

يتمكن الطلبة من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية والمربع الإلكتروني ومن خلال الرقم المدني بكل سهولة ويمكن اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية الإلكتروني

الدخول على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات الطلاب.

الضغط على نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها الرقم المدني

الضغط على كلمة بحث والتعرف على النتيجة.

خدمات وزارة التربية ونتائج الطلبة

تقدم وزارة التربية في دولة الكويت العديد من الخدمات الخاصة بالطلبة في مراحل التعليم المختلفة والتي اتبعت نظام التعليم الإلكتروني خلال هذه المرحلة التي تمر بها من انتشار جائحة كورونا، وعملت على توفير أفضل النظم الإلكترونية الحديثة للحصول على المناهج والتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات.

ومن خلال موقعها على شبكة الإنترنت يتمكن الطلبة من الحصول على شهادات نهاية العامل لفصول النقل. والحصول على أرقام الجلوس، كما يمكن الحصول على إخطار بأعمال طالب في الثانوية العامة. كما تقدم العديد من الخدمات لموظفي الوزارة من المواطنين والمقيمين وتقديم الطلبات الخاصة بهم بطريقة إلكترونية مثل: